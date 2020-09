Trasporti, funicolari come metro: “In vigore le stesse norme anti-covid” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le regole per il contenimento della diffusione del Covid-19 nell’ambito dell’utilizzo delle funicolari sono state ufficialmente equiparate a quelle in vigore per il trasporto metropolitano su ferro. È quanto si evince dal testo definitivo delle Linee Guide relative alle modalità organizzative del trasporto pubblico contenute nel nuovo DPMC, firmato ieri dal Presidente del Consiglio. Secondo il documento, le funicolari urbane sono state assimilate al trasporto metropolitano e, per tanto, non è previsto su di esse alcun tipo di misurazione della temperatura né il rilascio di autocertificazione da parte dei viaggiatori. Questo risultato è il frutto di un’intesa tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris con la ... Leggi su anteprima24

