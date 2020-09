The mandalorian 2, ecco le prime immagini ufficiali (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non molto tempo fa vi abbiamo rivelato la data di uscita della stagione 2 di The mandalorian e adesso il sito Entertainment Weekly ha rilasciato in anteprima le prime immagini ufficiali de i nuovi episodi. Nelle fotografie, quindi, possiamo vedere Mando insieme a Il Bambino, ma anche il ritorno di Cara Dune. Gina Carano, l’interprete di questo personaggio, ha anche detto: La prima stagione è stata anche l’inizio di una storia grandissima. Sveleremo ancora di più nella seconda stagione. Scorrendo, poi, vediamo anche Carl Weathers, il quale veste i panni di Greff Karga. Anche lui annuncia che vedremo un lato del suo personaggio che in precedenza non ci è stato mostrato. Anche Giancarlo Esposito ha deciso di spendere due parole su Moff Gideon: Lui ha accesso a tutta questa meravigliosa ... Leggi su tutto.tv

