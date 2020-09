Suicide Squat: Recensione, Trama, Cast (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nel 2016 usciva nei Cinema il film d’azione/Fantasy Suicide Squat, diretto dal Regista David Ayer. Un Cast di grandi attori (Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto) interpreta un gruppo di criminali pazzi. Ha vinto un premio ai Premi Oscar, inoltre ha ottenuto 2 candidature a Razzie Awards, e infine ha vinto un premio ai Critics Choice Award. Leggi anche: Wes Anderson e il cinema del colore Suicide Squat: Film Il presidente degli Stati Uniti potrebbe essere rapito, l’Intelligence Americana e il Governo creano una squadra di protezione composta da criminali incalliti, ma metaumani, cioè con poteri soprannaturali. Inutile dire che questi personaggi creano scompiglio e litigheranno tra loro per chi sia il leader, il capo. Dovranno far rispettare ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

