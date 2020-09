Suarez: “Mentre escono fake news io rido” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Suarez sta continuando ad allenarsi in gruppo a Barcellona mentre resta calda la trattativa che lo vede vicino alla Juventus. Nel mentre il Pistolero non stacca dagli allenamenti, sui social ha mandato una frecciatina ad ignoti. Questa la stories dell’attaccante bluagrana pubblicata su instagram: “Mentre escono fake news, io… rido (con l’emoji)”. Foto: instagram Suarez L'articolo Suarez: “Mentre escono fake news io rido” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

