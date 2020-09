Sky - Scambio Nandez-Ounas, le parti si riaggiorneranno: le ultime (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nahitan Nández (24) è finito prepotentemente nella lista del mercato di Cristiano Giuntoli. Leggi su tuttonapoli

JosiphOliver : RT @tuttonapoli: Sky - Scambio Nandez-Ounas, le parti si riaggiorneranno: le ultime - EmanueleFire : RT @tuttonapoli: Sky - Scambio Nandez-Ounas, le parti si riaggiorneranno: le ultime - tuttonapoli : Sky - Scambio Nandez-Ounas, le parti si riaggiorneranno: le ultime - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ???? #SkySport: 'Il #Napoli tratta lo scambio per #Ounas: chiesto un nuovo centrocampista' ? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Ancora nessun accordo tra Napoli e Roma per lo scambio Milik-Under -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Scambio

Il Cagliari chiede ormai da giorni Ounas al Napoli: la società partenopea ha pensato così di chiedere in cambio Nandez. Fase iniziale per ora.Adam Ounas può essere una pedina molto importante per il Napoli in questa estate. Non per un discorso tecnico, quanto per una questione di mercato: l'esterno algerino, infatti, piace a tante squadre i ...