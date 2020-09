Razer, il nuovo accessorio per il gaming è una gomma da masticare (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’ultimo accessorio per il gaming di Razer è una gomma da masticare, che ha lo scopo di aumentare la concentrazione e i tempi di reazione nei giochi. L’azienda ha collaborato con 5 Gum di Mars Wrigley per realizzare “Respawn by 5 Gum” in tre gusti: menta fresca, punch tropicale e anguria e melograno. La gomma è disponibile a partire da oggi a 2,99 dollari per un pacchetto da 15 gomme o a 27,99 dollari per una confezione da 10 pacchetti. Sarà disponibile su Razer.com e su Amazon. Razer ha precedentemente rilasciato un mix di bevande energetiche aromatizzate nel 2019. Razer dice che questa gomma è stata sviluppata con “un’ampia quantità di ... Leggi su nonsolo.tv

