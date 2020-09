Quel “Bella Ciao” di Vanessa Incontrada col Berlino de La Casa di Carta smaschera i trogloditi del web (Di mercoledì 9 settembre 2020) Abituati come siamo a leggere di tutto su Quelle bacheche social che troppo spesso somigliano alle pareti dei bagni pubblici, non dovrebbe stupirci che il post di Vanessa Incontrada che cita “Bella Ciao” accompagnando una sua foto con l’attore de La Casa di Carta Pedro Alonso abbia smascherato un bel po’ di trogloditi presenti anche tra i suoi followers. Tanto è bastato a scatenarle contro gli strali di una parte del suo pubblico: una foto con l’attore che interpreta Berlino ne La Casa di Carta, incontrato al Premio Filming Italy Best Movie Award a Venezia durante la Mostra del Cinema, e il ritornello di Bella Ciao come didascalia al post. Apriti cielo: a decine le hanno scritto ... Leggi su optimagazine

