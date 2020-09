PS5: la data di lancio svelata da Amazon UK? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mentre Microsoft ha annunciato ufficialmente che Xbox Series S sarà disponibile il 10 novembre (probabilmente insieme a Series X), Sony non ha ancora svelato alcuna data di uscita per la sua PS5.I fan sono in trepidante attesa di novità, ma fino a questo momento tutto tace sul fronte della data di lancio e del prezzo, e queste informazioni fondamentali sono ancora oggetto di vari rumor. Le ultime indiscrezioni sull'uscita di PS5 arrivano da Reddit. Un utente del forum ha segnalato che Amazon UK ha messo a listino un accessorio per la console con una data di lancio. L'accessorio in questione sarà disponibile il prossimo 19 novembre 2020 e in molti credono che questa data possa coincidere con quella di uscita di PS5.Leggi altro... Leggi su eurogamer

