PS5 ha ora un grande vantaggio in termini di vendite hardware dopo l'annuncio di Xbox Series S (Di mercoledì 9 settembre 2020) Microsoft ha annunciato ufficialmente la sua console Xbox di nuova generazione entry-level, Xbox Series S, ma così facendo, la società ha ora creato una grossa confusione tra i consumatori che stanno decidendo la loro prossima console Xbox next-gen.Almeno, questo è ciò che scrive la società di ricerca DFC Intelligence dopo l'annuncio di Xbox Series S. Secondo l'azienda, il problema principale di Microsoft è che i consumatori non si accontenteranno della seconda migliore console. Anche se questa console viene offerta a un prezzo piuttosto sorprendente. "Il rapporto qualità prezzo è difficile da prevedere", scrive DFC Intelligence. "Microsoft ha presentato Xbox ... Leggi su eurogamer

