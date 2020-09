Primo Set su Rai 2 il ritorno sul set dopo il lockdown, da giovedì 10 settembre a mezzanotte (Di mercoledì 9 settembre 2020) Primo Set il programma su Rai 2 racconta la ripresa dopo il lockdown di cinema e tv Come ripartire dopo il lockdown? come riaprire i set nel mezzo di una pandemia globale? Rai 2 prova a raccontare la nuova vita dei set con Primo Set da giovedì 10 settembre a mezzanotte dopo la comicità di Una pezza di Lundini (ma il programma è recuperabile su Rai Play). Gianvito Casadonte con Elena Ballerini e Giulia Nannini, porterà gli spettatori sui set che hanno riaperto per raccontare come il cinema è ripartito e la vita con le nuove regole per girare in sicurezza. Attori, produttori, organizzatori, truccatori e tutte le altre maestranze del cinema racconteranno come e quanto è cambiato il loro lavoro. In ... Leggi su dituttounpop

WeAreTennisITA : ?? Finisce lo #USOpen di Berrettini. Rublev si prende la rivincita e vince per 4-6 6-3 6-3 6-3, Matteo è calato do… - Raiofficialnews : #PrimoSet con #GianvitoCasadonte: un viaggio emozionante nell’industria dell’audiovisivo, tante storie unite dal gr… - _avvocato : RT @bossebasta: Medvedev in sicurezza, qualche brivido solo nel primo set. Resta il favorito nel tabellone maschile #UsOpen - bossebasta : Medvedev in sicurezza, qualche brivido solo nel primo set. Resta il favorito nel tabellone maschile #UsOpen - paoloigna1 : RT @paoloangeloRF: #USOpen #Medvedev vince secondo set dopo aver conquistato il primo contro #Rublev -