Parma, in arrivo in prestito secco Nehuen Perez dall’Atletico Madrid (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Parma avrebbe raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per l’arrivo in prestito secco del difensore Nehuen Perez Il Parma ha superato la concorrenza della Roma e ha raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per l’acquisto di Nehuen Perez. Il difensore classe 2000 arriverà in Emilia in prestito secco. Il calciatore argentino ha giocato nell’ultima stagione in Portogallo con la maglia del Famalicao in prestito. Nehuen Perez non ha ancora giocato neanche una partita con la squadra allenata da Simeone. Adesso giocherà in Italia e, più precisamente, nel ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Parma, mancano solo gli ultimi dettagli per definire l'arrivo di Neuhen #Perez dall'#AtleticoMadrid - SkySport : Parma, in arrivo Nehuen Perez dall'Atletico Madrid: sorpasso sulla Roma per il difensore - sportli26181512 : Parma, in arrivo Nehuen Perez dall'Atletico Madrid: sorpasso sulla Roma per il difensore: Operazione ai dettagli pe… - TekelBrutal : RT @DiMarzio: #Parma, mancano solo gli ultimi dettagli per definire l'arrivo di Neuhen #Perez dall'#AtleticoMadrid - MRC_typing : Interessante vedere come il Parma (una delle squadre dall’età media dei propri giocatori più alta) stia cercando di… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma arrivo Carabinieri, il colonnello Altavilla lascia Parma. In arrivo da Ostia Pasqualino Toscani La Repubblica La passata nasce sul campo: l'ultima innovazione di Mutti nel segno del pomodoro

Si chiama Sul Campo l'ultima innovazione prodotta dall'azienda del pomodoro Mutti di Parma (Montechiarugolo). La novità è stata presentata oggi dall'ad Francesco Mutti, dal direttore agricolo Ugo Peru ...

UFFICIALE - Inter, ecco Kolarov! Il comunicato dei nerazzurri

"MILANO – Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma. Non ci si abitua mai, alle guerre. Ma al ...

