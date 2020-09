Parigi dimezza la quarantena. Gli scienziati italiani: "Giusto" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Enza Cusmai Il Cts francese: "La contagiosità crolla dopo soli 7 giorni". Da Palù a Galli: scelta corretta. Conte apre: "Riduce i costi" La Francia dimezza i tempi di quarantena. E per le migliaia di malati di Covid sarà un sollievo dover restare chiusi in casa non 14 ma solo 7 giorni. La decisione formale della «sforbiciata» arriverà dopodomani, ma il Comitato scientifico ha già dato il suo benestare. I motivi di questa scelta li ha spiegati il ministro della Salute, Olivier Véran: «Siamo più contagiosi nei primi 5 giorni dall'apparizione dei sintomi o dal tampone positivo. Successivamente la contagiosità diminuisce in modo molto netto e dopo una settimana resta, ma molto debole». Accanto all'aspetto clinico, il ministro ne affianca uno pragmatico: ... Leggi su ilgiornale

