Omicidio Colleferro, un testimone: “Saltavano sul corpo di Willy steso in terra e inerme” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le dichiarazioni del testimone chiave dell’Omicidio di Willy: “Saltavano sul suo corpo steso e inerme”. ROMA – Le dichiarazioni del testimone chiave dell’Omicidio di Willy Monteiro sono state decisive per la conferma dell’arresto dei quattro ragazzi ritenuti responsabili della morte del 21enne di Paliano. “I Bianchi e Pincarelli – si legge nell’ordinanza citata dal Corriere della Sera – hanno minimizzato il fatto assegnando la responsabilità a terzi e per questo devono restare in carcere“. La testimonianza chiave Le dichiarazioni che hanno portato il giudice a confermare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata quella di Emanuele Cenciarelli, ... Leggi su newsmondo

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso banchi. Conte e il Mes. Verso r… - valigiablu : Willy Monteiro Duarte e la terribile normalità di una morte | @matteoplatone - markkno68939488 : RT @tordi_luciano: Ed ecco come gli idioti di destra cercano di legittimare l'omicidio di Willy, video falso esattamente come la loro propa… - demian_yexil : RT @tordi_luciano: Ed ecco come gli idioti di destra cercano di legittimare l'omicidio di Willy, video falso esattamente come la loro propa… -