Morte di Willy Monteiro: uno degli indagati smentisce gli altri sulla dinamica (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sarebbero contrastanti le versioni fornite dagli indagati per la Morte di Willy Monteiro, il 21enne vittima di un brutale pestaggio a Colleferro nella notte tra il 5 e 6 settembre scorsi. In carcere, con l’accusa di omicidio preterintenzionale in concorso, si trovano 4 persone: Francesco Belleggia, 23 anni, Mario Pincarelli, 22 anni e i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, 25 e 24 anni. Di ieri la notizia di un quinto indagato, un altro 20enne che potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda e la cui posizione sarebbe al vaglio degli inquirenti. Morte di Willy Monteiro, si indaga sulla “rissa alla Trainspotting“ C’è un’eco di sconcerto e dolore dietro la Morte del 21enne ... Leggi su thesocialpost

Nel processo sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro, vicino Roma, spuntan ...

