Malato terminale a 31 anni: “Il mio testamento per voi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Malato terminale a 31 anni. Elliot Dallen, nativo di Cardiff, affida il suo testamento spirituale alle pagine del Guardian “Non riuscirò a vedere la fine del lockdown.” Queste sono le parole impietose che Elliot Dallen scriveva sulle pagine del quotidiano inglese The Guardian. Al giovane di soli 31 anni è stato diagnodticato nel 2018 un carcinoma … L'articolo Malato terminale a 31 anni: “Il mio testamento per voi” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Diesira3 : @damiano755 @pbiagiola @luciodigaetano No. Curare un malato terminale non da nessun valore aggiunto ma lo facciamo… - mariotacca : @UtherPe Possiamo dire che ci sono assassini e assassini? Tecnicamente anche un genitore che uccide un figlio malat… - Sakurauchi_Hime : RT @Rosiserra727: @realfedem Correggo; mio padre era un malato terminale, è morti da solo senza l'amore della famiglia; scusami, ma oggi è… - Sakurauchi_Hime : RT @Rosiserra727: @realfedem Mio era un padre malato terminale; morto senza l'amore della famiglia ?? - baroni_rossella : -

Ultime Notizie dalla rete : Malato terminale "Io, malato terminale a 31 anni, vi racconto il senso della vita" Today.it D'Amato non ci imbavaglierà: l'assessore alla sanità irritato perché pubblichiamo le indagini su di lui

Come i lettori de Il Tempo sanno, nell'ultima settimana abbiamo pubblicato il contenuto di una indagine che la Guardia di Finanza ha svolto su mandato della Corte dei Conti che riguarda la gestione di ...

“Prima di morire, ecco le mie scoperte sulla vita”: l’ultima lettera di Elliot, malato terminale

“La morte imminente mi ha dato l’occasione di pensare alle cose che sono veramente importanti per me e voglio condividere ciò che ho scoperto”, ha scritto Elliott Darren, 31enne inglese malato di canc ...

Come i lettori de Il Tempo sanno, nell'ultima settimana abbiamo pubblicato il contenuto di una indagine che la Guardia di Finanza ha svolto su mandato della Corte dei Conti che riguarda la gestione di ...“La morte imminente mi ha dato l’occasione di pensare alle cose che sono veramente importanti per me e voglio condividere ciò che ho scoperto”, ha scritto Elliott Darren, 31enne inglese malato di canc ...