Lily Allen e David Harbour si sposano e il matrimonio sarà a Las Vegas

L'ufficializzazione del legame è avvenuta con un bacio. Seduti al Madison Square Garden, spettatori a New York di una sfida tra i Knicks e i New Orleans Pelicans, David Harbour e Lily Allen si sono scambiati qualche tenera effusione, sapendo che i fotografi avrebbero fatto il proprio mestiere. E così è stato. Lo scatto dei due, abbracciati e sorridenti, ha raccontato la profondità di un amore che, oggi, sarebbero pronto ad essere coronato dal più tradizionale dei riti.

La coppia si è sposata in totale segretoLily Allen e David Harbour si sono sposati in una cerimonia a Las Vegas condotta da un sosia di Elvis. Le nozze sono state celebrate lunedì 7 agosto nella Grace ...Lily Allen e David Harbour si stanno per sposare. La notizia arriva dagli Stati Uniti dove la cantante e l'attore, lo sceriffo di Stranger Things, hanno ottenuto la licenza per fare il grande passo. L ...