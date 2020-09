Lecce, ufficiale il rinnovo dell’ex Palermo Felici: “Grazie per la fiducia, vi ripagherò sul campo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questo pomeriggio l'ufficialità: Mattia Felici ed il Lecce avanti insieme.Il talentuoso esterno offensivo originario di Roma ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi cinque anni, fino al 30 giugno 2025. La società salentina, dunque, ha scelto di blindare il proprio gioiello dopo l'ottima annata disputata in Serie D con la maglia del Palermo. Venticinque presenze, quattro gol e tre assist, il classe 2001 è stato certamente uno dei protagonisti indiscussi della promozione in C.Ragion per cui, la dirigenza rosanero aveva ammesso nelle scorse settimane di voler riportare Felici nel capoluogo siciliano, in attesa di capire i programmi e piani della società giallorossa. Intanto, l'ex numero 75 del Palermo ha voluto ringraziare per la ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Lecce ufficiale Lecce, UFFICIALE: preso Paganini dal Frosinone Calciomercato.com Sorteggiato il calendario di Serie B, il Lecce riparte dal Pordenone al “Via del Mare”

Il Lecce riparte dal Pordenone. La nuova stagione in Serie B per il Lecce riparte quindi dallo stadio “Via del Mare”, teatro della prima gara di campionato, in programma nel fine settimana del 26-27 s ...

LIVE CALENDARI: si parte con Salernitana-Reggina, poi trasferta a Verona

La prima trasferta stagionale sarà sul campo del Chievoverona. La terza sfida sarà ancora all'Arechi, stavolta contro il Pisa che, come i granata, ha perso i playoff praticamente all'ultimo minuto del ...

