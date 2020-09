I commenti razzisti dei fratelli Bianchi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gabriele e Alessandro Bianchi rimangono in carcere insieme agli altri due arrestati: il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. L’accusa per i quattro resta quella di omicidio preterintenzionale. I due ieri hanno respinto ogni accusa spiegando di essere intervenuti nella rissa solo per fare da pacieri “Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati”. Mentre si fanno avanti dei testimoni dell’omicidio di Willy Monteiro sono stati ritrovati alcuni commenti razzisti di Gabriele e Alessandro Bianchi, il fratello maggiore dei due ... Leggi su nextquotidiano

