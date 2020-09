Governo: Renzi, ‘Draghi riserva Repubblica, lasciamolo in pace’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Eviterei di andare a tirare per la giacchetta” Mario Draghi, “é una riserva della Repubblica in pace il presidente Draghi”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Coffee break’ su La7. L'articolo Governo: Renzi, ‘Draghi riserva Repubblica, lasciamolo in pace’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

