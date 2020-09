Giulini: “Domani chiudiamo per Sottil. Non possiamo comprare Nainggolan, Pavoletti invece resta” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il presidente del Cagliari, Tomaso Giulini, è stato intervistato da Sportitalia in riferimento al futuro di Nainggolan – tornato ora all’Inter – e di Pavoletti. Queste le sue dichiarazioni che chiude poi con Sottil, ormai prossimo a sbarcare in Sardegna come da noi anticipato: “Di Francesco vorrebbe Nainggolan a sua disposizione. Decide l’Inter. Non possiamo acquistarlo, però siamo vigili su eventuali sviluppi. Pavoletti Resta assolutamente. Lo scorso anno non abbiamo potuto contare su di lui, lui è un rinforzo in più in vista della nuova stagione. Domani chiudiamo per Sottil della Fiorentina.”. Foto: sito Cagliari L'articolo Giulini: “Domani ... Leggi su alfredopedulla

BCC1920 : #Giulini: #Pavoletti resta, su #Nandez scritte solo fandonie Domani chiudiamo per #Sottil - Calcio_Casteddu : #Giulini: '#Sottil, domani si chiude. Falsità su #Nández' - #CalcioCasteddu #Calciomercato - Fiorentinanews : #Giulini: '#Pavoletti non si muove da #Cagliari. Domani chiudiamo l'operazione #Sottil con la #Fiorentina' - firenzeviola_it : GIULINI, Sottil? Domani chiuderemo con i viola - Luca_Cilli : Sempre Giulini a @tvdellosport: 'Ho letto fandonie su Nandenz, il Cagliari non lo ha proposto a nessuno. Domani chi… -

