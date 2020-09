Formazioni ufficiali Piacenza-Sampdoria, amichevole 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Piacenza-Sampdoria, amichevole del precampionato 2020. Allo stadio Garilli i blucerchiati fanno visita a una delle compagini più quotate in Serie C. Gli emiliani dal canto loro vorranno fare bella figura al cospetto dei doriani e dunque sarà sì un’amichevole, ma sfida vera perché utile a mettere minuti sulle gambe. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 9 settembre, queste le scelte dei due tecnici. Piacenza: in attesa Sampdoria (4-4-2): Belec; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Leris, Vieira, Verre, Bahlouli; Quagliarella, Bonazzoli. Leggi su sportface

sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #piacenza - LAROMA24 : #FrosinoneRoma 1-4: altro buon test per i giallorossi, che la risolvono con un poker nel primo tempo. In luce… - morelli_rinaldo : È un bel Milan: manita al Vicenza. Castillejo show e primo gol per Brahim Diaz - GoalSicilia : #Nissa-#Sancataldese: le formazioni ufficiali - infobetting : Maccabi Haifa-Zeljeznicar Sarajevo (mercoledì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali Milan-Vicenza, formazioni ufficiali: Maldini e Colombo titolari MilanLive.it DIRETTA/ Piacenza Sampdoria (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA PIACENZA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA! Siamo pronti a vivere la diretta di Piacenza Sampdoria. I blucerchiati lo scorso anno sono riusciti a ottenere la salvezza in maniera anche bri ...

FORMAZIONI Piacenza Sampdoria: le scelte degli allenatori

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per l’amichevole valida per il precampionato di Serie A 2020/21: formazioni Piacenza Sampdoria Ecco gli schieramenti ufficiali di Piacenza–Sampdoria, amichevo ...

DIRETTA PIACENZA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA! Siamo pronti a vivere la diretta di Piacenza Sampdoria. I blucerchiati lo scorso anno sono riusciti a ottenere la salvezza in maniera anche bri ...Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per l’amichevole valida per il precampionato di Serie A 2020/21: formazioni Piacenza Sampdoria Ecco gli schieramenti ufficiali di Piacenza–Sampdoria, amichevo ...