Ferrari - La Monza SP1 vince il Compasso d'Oro (Di mercoledì 9 settembre 2020) La giuria dell'Adi, l'Associazione per il Disegno Industriale, ha assegnato alla Ferrari Monza SP1 il prestigioso premio Compasso d'Oro. La capostipite della famiglia Icona è l'undicesima automobile a ottenere questo riconoscimento, nonché la terza del Cavallino: prima di lei sono state premiate la F12berlinetta, nel 2014, e la FXX K, nel 2016. Proiettata al futuro. La sportiva di Maranello è stata premiata per la sua capacità di proiettarsi nel futuro facendo tesoro della memoria e senza cadere nel vintage: la serie Monza, infatti, reinterpreta in chiave moderna le barchette del passato, evolvendo le linee di modelli da competizione, come la 166 MM e le 750 e 860 Monza. Questi modelli, nati con l'unico scopo di trionfare nelle gare di tutto il mondo, non cedevano a ... Leggi su quattroruote

Gazzetta_it : Pazzesco a Monza: trionfa Gasly sull'italiana AlphaTauri! Hamilton penalizzato è 7°, Ferrari fuori - delpieroale : Un anno fa Monza Circuit! Oggi pole position da record per @lewishamilton! Complimenti! E forza #Ferrari… - SM_Difesa : Sorvolo delle @FrecceTricolori dell’ #AeronauticaMilitare sulla griglia di partenza dell' @Autodromo_Monza per dare… - flavio130868 : RT @quattroruote: La giuria dell'#Adi, l'Associazione per il Disegno Industriale, ha assegnato alla #Ferrari #Monza #SP1 il prestigioso pre… - Ansa_ER : Ferrari: alla Monza Sp1 il Compasso d'oro per il design. 'Capacità proiettarsi nel futuro facendo tesoro della memo… -