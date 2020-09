Femminicidio: ci sono legge e fondi, ma ai figli delle vittime non arrivano (Di mercoledì 9 settembre 2020) 300 euro al mese che possono essere utilizzato per le spese sanitarie, per borse di studio o per l’avviamento al lavoro. Sono quelli che spettano agli orfani di femminicidio, ma che le famiglie trovano enormi difficoltà a chiedere e ottenere. La legge con l’atteso regolamento di attuazione c’è e ci sono anche i fondi: 14,5 milioni di euro per il 2020. Le associazioni però dicono che ottenerli è difficilissimo. Leggi su vanityfair

LeoneM5s : ??? Oggi, in Aula al #Senato, sono intervenuta in Dichiarazione di Voto sulla Relazione della Commissione d'Inchiest… - FI_Parlamento : RT @FiammettaModena: In Aula per esaminare la relazione su #ServiziAntiviolenza e su finanziamento Centri Antiviolenza approvata dalla Comm… - ParisiSonia : RT @FiammettaModena: In Aula per esaminare la relazione su #ServiziAntiviolenza e su finanziamento Centri Antiviolenza approvata dalla Comm… - petregiamp : RT @FiammettaModena: In Aula per esaminare la relazione su #ServiziAntiviolenza e su finanziamento Centri Antiviolenza approvata dalla Comm… - FiammettaModena : In Aula per esaminare la relazione su #ServiziAntiviolenza e su finanziamento Centri Antiviolenza approvata dalla C… -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio sono La beffa per i figli di femminicidio: la legge c'è ma i soldi non arrivano la Repubblica Femminicidio: ci sono legge e fondi, ma ai figli delle vittime non arrivano

Il difficile percorso degli orfani di femminicidio per avere accesso ai fondi che spettano loro. Nel lockdown sono aumentate le violenze in famiglia 300 euro al mese che possono essere utilizzato per ...

I dazi europei alla Cina sull'alluminio sono legge. Il commento di Paolo Agnelli, Presidente di Confimi Industria

09:00 Notiziario 10:00 Diretta dalla Camera dei Deputati,discussione generale del decreto legge semplificazioni 14:00 Diretta dalla Camera dei Deputati 15:00 Diretta dalla Commissione Istruzione del S ...

Il difficile percorso degli orfani di femminicidio per avere accesso ai fondi che spettano loro. Nel lockdown sono aumentate le violenze in famiglia 300 euro al mese che possono essere utilizzato per ...09:00 Notiziario 10:00 Diretta dalla Camera dei Deputati,discussione generale del decreto legge semplificazioni 14:00 Diretta dalla Camera dei Deputati 15:00 Diretta dalla Commissione Istruzione del S ...