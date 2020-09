È il giorno di Android 11, tutte le novità in arrivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo la disponibilità della beta ufficiale, lo scorso giugno, è arrivato il momento del debutto per Android 11, l’ultima incarnazione del sistema operativo del robottino verde. L’OS è in distribuzione da oggi, ovviamente sugli smartphone Pixel di Google, ma anche per diversi modelli selezionati di Xiaomi, Oppo, OnePlus e Realme. A differenza di quanto accadeva ancora qualche anno fa, anche se si tratta di una Major release, le novità, pur numerose, non sono eclatanti e non ne rivoluzionano l’usabilità. Il sistema operativo di Google infatti ha ormai raggiunto una certa maturità e a ogni nuova versione si lavora su aspetti di usabilità ma quasi mai sull’introduzione di funzioni rivoluzionarie. Per installare Android 11 serviranno 1,72 GB di spazio libero, per cui se avete esaurito ... Leggi su ilfattoquotidiano

