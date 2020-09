De Luca: “Ecco le mie idee per la Napoli del futuro” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo dimostrato di realizzare il 150% dei nostri programmi e ora lanciamo dieci idee per la Napoli del futuro”. Così il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha presentato oggi le sue “10+1 idee per Napoli”. Le proposte del Governatore: Si parte dalle riqualificazione del lungomare di Napoli Est nel quartiere San Giovanni a Teduccio, passando riqualificazione dell’area di Piazza Garibaldi con la realizzazione di un parco, nel mezzo piani per i trasporti pubblici locali, impegno nel verde con la cura dei parchi, un polo audiovisivo nell’ex Base Nato, la realizzazione di residenze universitarie a Casa Miranda, la ristrutturazione dell’ospedale degli ... Leggi su anteprima24

