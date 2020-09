David Harbour e Lily Allen si sposeranno entro l’anno? (Di mercoledì 9 settembre 2020) David Harbour e Lily Allen avrebbero firmato la licenza per sposarsi a Las Vegas entro il 6 Settembre 2021 dopo due anni d’amore Sono usciti allo scoperto due anni fa scambiandosi effusioni inequivocabili agli occhi dei fotografi, nel corso di una partita tra i Knicks e i New Orleans Pelicans al Madison Square Garden di New York ed ora sarebbero pronti al grande passo: David Harbour e Lily Allen dovrebbero sposarsi entro un anno. L’attore noto per il ruolo di Jim Hopper nella serie tv di Netflix Stranger Things, e la più irriverente delle voci del pop a stelle e strisce (basti ricordare la canzone Fuck You), secondo i più rinomati magazine patinati d’America, avrebbero ... Leggi su zon

insecuree__ : @hypnotix__ però sono troppo indecisa ahaha allora pete davidson sicuramente, chris hemsworth, brad pitt e david ha… -

Ultime Notizie dalla rete : David Harbour Lily Allen e David Harbour si sposano: matrimonio a Las Vegas Il Messaggero Lily Allen e il matrimonio segreto a Las Vegas con David Harbour

Lily Allen e David Harbour si sono sposati in una cerimonia a Las Vegas condotta da un sosia di Elvis. Le nozze sono state celebrate lunedì 7 agosto nella Graceland Wedding Chapel, in qualità di star ...

Suicide Squad non è mai stato inteso come vietato ai minori

Il regista David Ayer ha svelato nuovi dettagli inediti sulla lavorazione di Suicide Squad, rivelando che il film non è mai stato inteso come vietato ai minori. Almeno apparentemente, sembra che per o ...

Lily Allen e David Harbour si sono sposati in una cerimonia a Las Vegas condotta da un sosia di Elvis. Le nozze sono state celebrate lunedì 7 agosto nella Graceland Wedding Chapel, in qualità di star ...Il regista David Ayer ha svelato nuovi dettagli inediti sulla lavorazione di Suicide Squad, rivelando che il film non è mai stato inteso come vietato ai minori. Almeno apparentemente, sembra che per o ...