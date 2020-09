Dal Pino: “Ho la stessa visione di De Laurentiis, i presidenti sono uniti” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato al termine dell’assemblea di oggi in cui si è deciso all’unanimità di istituire una media company con fondi di private equity. Domani è in programma l’approvazione della legge sugli stadi alla Camera, un passaggio importante per il rilancio del nostro calcio. Gli stadi vanno ammodernati e la burocrazia deve essere snellita per stare al passo con l’Europa. Impianti al top aiutano a rendere migliore il prodotto calcio. È assurdo che per le amichevoli possano entrare 1000 persone e per le gare ufficiali non entri nessuno. La salute è sempre al primo posto, ci vuole prudenza ma bisogna fare le cose giuste: in uno stadio da 80 mila posti a sedere perché una parte di tifosi non può entrare? sono cose che avvengono tutti i giorni e ... Leggi su ilnapolista

