Covid, contagi ancora in crescita, 1.434, e più morti, 14, (Di mercoledì 9 settembre 2020) il di oggi 9 settembre 2020. È di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte coronavirus, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I numeri sono in aumento ... Leggi su leggo

