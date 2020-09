Conte alla Festa Pd a Modena: "Con Zingaretti mai una incomprensione" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il premier Giuseppe Conte smentisce attriti con il segretario dem Nicola Zingaretti e lo fa in casa Pd, ospite ieri per la prima volta a una Festa dell’Unità, a Modena. "Con Nicola Zingaretti ci sentiamo spesso. Non ho mai avuto uno screzio, è una persona molto leale e schietta, non abbiamo mai avuto incomprensioni" dice Conte.Intervistato da Maria Latella, il capo del governo parla anche del rientro a scuola: "A chi ci critica oggi dico: negli anni scorsi come mai non vi siete preoccupati della scuola?". Il premier poi promette: "A fine ottobre banchi nuovi in tutte le classi". Scuola, Azzolina: 'Test sierologici a campione anche agli studenti' - VIDEO La conferma è arrivata durante l'informativa di Azzolina in ... Leggi su blogo

