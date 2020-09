Colleferro, ma quale fascismo. I “mi piace” pro Lgbt e 5 Stelle di uno degli indagati (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – Chi è il responsabile materiale della morte di Willy Monteiro Duarte? Sulla vicenda, al di là delle ricostruzioni mediatiche talora fantasiose e che in generale rischiano di sfociare in semplificazioni evitabili, stanno indagando i carabinieri. Per comprendere quanto non sia facile al momento avere certezze, alcuni giornali riportano la dichiarazione di due “supertestimoni” della rissa di Colleferro che puntano il dito conto Francesco Belleggia. Sarebbe stato lui – e non i fratelli Bianchi – a sferrare il calcio mortale a Willy. Viceversa, durante il suo interrogatorio, Belleggia avrebbe dichiarato di non aver colpito il 21enne, accusando implicitamente gli altri del gruppo e in particolare – stando a quanto riferito dall’Ansa – uno dei fratelli Bianchi. Accuse respinte però al mittente ... Leggi su ilprimatonazionale

