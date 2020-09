Codice della strada - L'Aci: ''La riforma va nella direzione sbagliata'' (Di mercoledì 9 settembre 2020) LAutomobile Club dItalia boccia la nuova riforma del Codice della strada. Il presidente Angelo Sticchi Damiani ha commentato negativamente le modifiche inserite nel decreto Semplificazioni, come quelle riguardanti lautovelox diffuso, le disposizioni in materia di mobilità ciclabile e multe. Secondo lAci, il cambiamento avviato dal governo si sta muovendo ''nella direzione sbagliata.La giusta durata del giallo. ''Aci è sempre soddisfatta quando il legislatore si occupa di sicurezza stradale si legge in apertura della nota diffusa dallente - soprattutto se interviene per semplificare il Codice della strada'' trasformandolo in un Codice ''che indichi ... Leggi su quattroruote

matteosalvinimi : #Salvini: La Riforma della Burocrazia costa ZERO. #ModelloGenova: senza incidenti, ritardi o tangenti si è ricostru… - sole24ore : Più autovelox, ausiliari comunali per le multe e bici contromano: ecco come cambia il Codice della strada… - MassimoSantoma2 : RT @AzzurraBarbuto: Agghiacciante il nuovo codice della strada, soprattutto nelle parti in cui viene consentito ai ciclisti di viaggiare co… - 75Ginny : RT @AzzurraBarbuto: Agghiacciante il nuovo codice della strada, soprattutto nelle parti in cui viene consentito ai ciclisti di viaggiare co… - cav_errante_ : RT @AzzurraBarbuto: Agghiacciante il nuovo codice della strada, soprattutto nelle parti in cui viene consentito ai ciclisti di viaggiare co… -