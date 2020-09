Battlefield 6 sarebbe vicinissimo all'annuncio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Conosciamo i piani di Electronic Arts da molti mesi. Il publisher ha offerto a DICE un anno in più per sviluppare un nuovo sparatutto, quindi nel 2020 non possiamo aspettarci un altro gioco dal talentuoso studio. Sappiamo che il prossimo anno arriverà un titolo per la versione next-gen, perché gli sviluppatori si stanno già concentrando su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Secondo recenti indiscrezioni, il gioco in questione sarà Battlefield 6.Tuttavia sembra che potremmo ricevere novità a riguardo. Jackfrags è uno degli YouTuber più famosi della serie Battlefield, essendo il responsabile della risoluzione dei puzzle pubblicati sulle mappe da DICE e ha anche avuto l'opportunità di presentare numerosi Easter Egg. Attualmente, Jackfrags ha pubblicato un teaser in cui viene mostrato un aereo ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield sarebbe Battlefield 6 potrebbe avere più di 128 giocatori a partita e una modalità Battle Royale, secondo un rumor Gametimers EA Play sarà compreso gratuitamente nell'Xbox Game Pass

FIFA, Madden, Battlefield e tutti i giochi contenuti nell'EA Play saranno contenuti gratuitamente all'interno dell'Xbox Game Pass Ultimate e di quello PC. NOTIZIA di Luca Forte — 09/09/2020 Microsoft ...

Battlefield 6: l'annuncio potrebbe arrivare a breve

Sembra che in quel di EA DICE qualcosa si stia muovendo e nelle ultime ore è spuntato in rete un possibile indizio sull'imminente annuncio di Battlefield 6, nuovo capitolo della storica serie di shoot ...

FIFA, Madden, Battlefield e tutti i giochi contenuti nell'EA Play saranno contenuti gratuitamente all'interno dell'Xbox Game Pass Ultimate e di quello PC. NOTIZIA di Luca Forte — 09/09/2020 Microsoft ...Sembra che in quel di EA DICE qualcosa si stia muovendo e nelle ultime ore è spuntato in rete un possibile indizio sull'imminente annuncio di Battlefield 6, nuovo capitolo della storica serie di shoot ...