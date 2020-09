Back to school: come truccarsi per andare a scuola (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il rientro a scuola è alle porte e, con lui, la sveglia presto al mattino. Chi non ci pensa proprio a svegliarsi prima per truccarsi e chi invece non ci rinuncerebbe per niente al mondo. C’è poi chi non sa bene quanto truccarsi e come, per sentirsi sistemata ma non eccessiva o per impiegare meno tempo possibile. Scuole medie, superiori o università, qualche consiglio per il makeup Back to school per rinfrescare le idee dopo mesi di stop al makeup. Fonte: 123rf Per le scuole medie “less is more” È vero, i tempi sono cambiati e l’età a cui si inizia a truccarsi è notevolmente scesa. Complici i social, le influencer e una generazione abituata a vedere video tutorial, il makeup a scuola ... Leggi su dilei

xjniall_ : RT @AlineMedri: Nessuno: Le YouTuber di 35 anni: oggi nuovo video BACK TO SCHOOL!!!1!!! ?????????????? - greyslodovica : RT @AlineMedri: Nessuno: Le YouTuber di 35 anni: oggi nuovo video BACK TO SCHOOL!!!1!!! ?????????????? - imkia__ : RT @AlineMedri: Nessuno: Le YouTuber di 35 anni: oggi nuovo video BACK TO SCHOOL!!!1!!! ?????????????? - unicorn_vanexa : RT @AlineMedri: Nessuno: Le YouTuber di 35 anni: oggi nuovo video BACK TO SCHOOL!!!1!!! ?????????????? - do0dleyada : RT @AlineMedri: Nessuno: Le YouTuber di 35 anni: oggi nuovo video BACK TO SCHOOL!!!1!!! ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Back school Con Bic il 'Back to school' è solidale Adnkronos HONOR MagicBook 15, bundle in super offerta per il Back to School

Anche HONOR ha lanciato la sua Back to School, iniziativa Online con offerte e sconti su molti prodotti che possono essere d’aiuto per un ritorno a scuola o in ufficio. Tra i numerosi prodotti in offe ...

Ansia da rientro a scuola: come affrontarla

Il ritorno a scuola, tra pochi giorni, sarà un momento delicato, non solo per i bambini, ma anche per i genitori. Ritornare a scuola, infatti, dopo circa tre mesi di vacanza, può provocare ansie e pau ...

Anche HONOR ha lanciato la sua Back to School, iniziativa Online con offerte e sconti su molti prodotti che possono essere d’aiuto per un ritorno a scuola o in ufficio. Tra i numerosi prodotti in offe ...Il ritorno a scuola, tra pochi giorni, sarà un momento delicato, non solo per i bambini, ma anche per i genitori. Ritornare a scuola, infatti, dopo circa tre mesi di vacanza, può provocare ansie e pau ...