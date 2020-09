Arnault non fa colazione da Tiffany E Bogliolo lo porta in tribunale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bernard Arnault, l’uomo più ricco d’Europa, “non fa colazione da Tiffany” e l’italiano Alessandro Bogliolo lo porta in tribunale. Dopo il rinvio estivo di tre mesi del closing che secondo qualcuno celava un braccio di ferro post-Covid sul prezzo della più grande acquisizione mai effettuata nella storia nel mondo del lusso, Louis Vuitton Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Arnault non fa colazione da Tiffany E Bogliolo lo porta in tribunale - Affaritaliani : Lvmh, Arnault non fa colazione da Tiffany. E Bogliolo lo porta in tribunale - 69blackout : Lvmh-Tiffany, scontro Usa-Francia sull'acquisizione. Arnault: accordo non più realizzabile - infoiteconomia : Lvmh-Tiffany, scontro Usa-Francia sull’acquisizione. Arnault: accordo non più realizzabile - FabioSavelli : RT @MSilviaSacchi: @LVMH -@TiffanyAndCo, è scontro. Arnault: accordo non più realizzabile. E @TiffanyAndCo ricorre al giudice @Corriere htt… -