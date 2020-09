Aprilia, operaio malmenato dal datore di lavoro: aveva ‘osato’ chiedere di essere pagato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ancora episodi di violenza ai danni di un bracciante agricolo. A denunciare il fatto, che è avvenuto il 5 settembre scorso in un’azienda agricola di Campoverde, la Uila-Uil di Latina. Un giovane operaio agricolo indiano, Singh Inderbir, è stato picchiato dal titolare dell’azienda perché avrebbe chiesto di essere pagato per il lavoro svolto. Da una lecita richiesta alle botte – tant’è che il bracciante ha dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario dell’Ospedale di Aprilia: se la caverà con una prognosi di 7 giorni. “Ancora una volta e ancora a Latina” – dichiara Giorgio Carra segretario della Uila di Latina “una normale controversia di lavoro, in assenza di altra ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Violenza ai danni di un lavoratore agricolo agricolo. La denuncia, ripresa dal sindacato Uila-Uil di Latina, arriva dal rappresentante della comunità indiana del Lazio, Gurmukh. Secondo quanto riporta ...

