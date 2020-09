Anzio, stop ai miasmi: sit-in ‘La puzza ci ammazza’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Anzio:i residenti di Sacida, Padiglione, Lavinio e Sandalo di Ponente di Nettuno da diversi giorni lamentano dei miasmi di cui non si conosce l’origine. I vari quartieri interessano l’area industriale di Anzio dove sorgono i principali impianti della città tra cui una Biogas di nuova costruzione che sorge nelle immediate vicinanze di una scuola con 260 alunni, di un centro abitato e diversi campi coltivati. In assenza di comunicazioni ufficiali ed istituzionali sulla qualità dell’aria dell’Arpa del Lazio, alcuni cittadini hanno deciso di organizzare un Sit-In informativo allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione che sta creando non pochi disagi nell’estrema periferia anziate dove vivono migliaia di cittadini. Durante la Pandemia tutta la città ha osservato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anzio, stop ai miasmi: sit-in ‘La puzza ci ammazza’ -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio stop Anzio, stop ai miasmi: sit-in ‘La puzza ci ammazza’ Il Corriere della Città Softball, l’Atom’s Chieti in campo per i playoff promozione A2

Domenica 6 settembre a Santa Filomena Chieti Scalo affronteranno i Dolphins Anzio, che invece ospiteranno gara 2 gara 3, il prossimo 13 settembre CHIETI – Dopo il lungo stop imposto dal lockdown prima ...

Domenica 6 settembre a Santa Filomena Chieti Scalo affronteranno i Dolphins Anzio, che invece ospiteranno gara 2 gara 3, il prossimo 13 settembre CHIETI – Dopo il lungo stop imposto dal lockdown prima ...