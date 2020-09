Animal Crossing: New Horizons e Fall Guys protagonisti di una serie di set LEGO? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Fall Guys è uscito da poco più di un mese, ma il gioco ha avuto sicuramente un grandissimo successo, tanto da essere uno dei più popolari giochi mostrati in streaming su Twitch. Anche Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto un'incredibile accoglienza fin dalla sua uscita a marzo. Per aumentare la fama di questi giochi, è probabile che entrambi otterranno i loro set LEGO.Con l'atmosfera divertente ed energica che Fall Guys e Animal Crossing: New Horizons portano, molti giocatori si sono avvicinati a questi giochi. Durante i tempi incerti in cui si è ritrovato tutto il mondo a causa del Coronavirus e di altri fattori, giochi positivi ed edificanti come questi possono ... Leggi su eurogamer

