Al Passo con I Kardashian chiude dopo 20 stagioni, l’ultimo appuntamento nel 2021 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Finisce un’epoca, per la famiglia Kardashian-Jenner. Al Passo con I Kardashian, uno dei reality più longevi nella storia della tv statunitense, chiude infatti dopo venti stagioni e un’ultima serie di episodi inediti, attesi al principio del 2021. È con il cuore pieno di tristezza che diciamo addio a Al Passo con I Kardashians, si legge in un comunicato firmato da Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Scott Disick. dopo 14 anni, venti stagioni, centinaia di episodi e svariati spin-off, abbiamo deciso tutti insieme di ... Leggi su optimagazine

