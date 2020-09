5 alternative a Fortnite per giocare su iPhone (Di mercoledì 9 settembre 2020) Fortnite , il videogioco Battle Royale di Epic Games, non è disponibile per iPhone da un po ‘. Apple ha deciso di rimuovere il gioco dall’App Store per aver violato uno dei suoi criteri di app store. In particolare, uno che non consente agli sviluppatori di aggiungere un metodo di pagamento diretto per gli acquisti in-app. Epic ha violato quella politica e la punizione è stata applicata. La verità è che anche gli utenti perdono con questa battaglia, ma è chiaro che ce l’abbiamo meglio di Epic. Soprattutto perché nell’App Store ci sono molte alternative a Fortnite. Qui vi mostriamo 5 dei più interessanti. PUBG MOBILE Forse la migliore alternativa a Fortnite . PUBG Mobile è in ... Leggi su aciclico

Ultime Notizie dalla rete : alternative Fortnite Fortnite lascia App Store e Play Store: ecco 5 valide alternative HDblog Fortnite Stagione 4: nuovi ban e sanzioni anticipati da Epic Games 1

Ecco i nuovi ban, le nuove sanzioni e i nuovi comportamenti scorretti che Epic Games punirà su Fortnite Battaglia Reale e nei tornei. Se avete sempre sognato di ricevere un bel ban su Fortnite Stagion ...

Fortnite, Apple contro-denuncia Epic: altro che moderni Robin Hood

Apple martedì ha depositato una contro-denuncia nei confronti di Epic Games, la software house del gioco «Fortnite», accusandola di aver violato i termini contrattuali con il suo sistema di pagamento ...

Ecco i nuovi ban, le nuove sanzioni e i nuovi comportamenti scorretti che Epic Games punirà su Fortnite Battaglia Reale e nei tornei. Se avete sempre sognato di ricevere un bel ban su Fortnite Stagion ...Apple martedì ha depositato una contro-denuncia nei confronti di Epic Games, la software house del gioco «Fortnite», accusandola di aver violato i termini contrattuali con il suo sistema di pagamento ...