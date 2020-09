Whatsapp, inviare foto hard a minori è violenza sessuale: la sentenza (Di martedì 8 settembre 2020) La Corte di Cassazione respinge il ricorso della difesa, sul caso di un uomo indagato per aver inviato foto esplicite a una minorenne La Corte di Cassazione, con una sentenza, ha respinto il ricorso effettuato dagli avvocati difensori di un 32enne. L’accusa, confermata, è quella di violenza sessuale su minore – per la quale è prevista la custodia in carcere – per aver inviato foto hard su Whatsapp alla vittima minorenne. L’uomo avrebbe fatto richiesta di ricevere una foto in cambio, con la minaccia di pubblicare la conversazione su altri social network. La difesa aveva fatto appello alla mancanza di incontro sessuale tra i due. Il tribunale del Riesame di Milano, aveva decretato infatti la custodia ... Leggi su bloglive

