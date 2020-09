Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 20:30 (Di martedì 8 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2020 ORE 20.15 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE: E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DI LAURENTINA, LE CODE SONO IN VIA DI SMALTIMENTO, IN INTERNA IL TRAFFICO è SCORREVOLE SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA CHE GENERA CODE TRA COLLEVERDE E IL GRA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA PER CHI TRANSITA IN AMBO I SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SUI CANTIERI SEGNALIAMO CHE SULL’A1 TRATTO Roma NAPOLI L’USCITA DI PONTECORVO E’ CHIUSA AL TRAFFICO PER LAVORI DALLE 22:00 DI STASERA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-09-2020 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2020 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori Via Etruria ?? fino al #13settembre ?DIVIETO DI TRANSITO tra Piazza Tuscolo e Via Solunto ?I la… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it