Us Open 2020: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 9 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco relativi alla giornata di mercoledì 9 settembre, per quanto concerne gli Us Open 2020. In campo Serena Williams, la quale affronterà l’assoluta sorpresa del torneo femminile Tsvetana Pironkova: appuntamento alle ore 18.00 italiane. Nel maschile, derby russo fra Andrey Rublev e Daniil Medvedev, con in palio un posto in semifinale. ARTHUR ASHE STADIUM dalle ore 18.00 italiane – Pironkova vs (3) S. Williams a seguire – (10) Rublev vs (3) Medvedev dalle ore 01.00 italiane – Azarenka vs (16) Mertens a seguire – (21) De Minaur vs Thiem LOUIS ARMSTRONG STADIUM dalle ore 18.00 italiane – Muhammad/Townsend vs Melichar/Xu Leggi su sportface

Un sorriso e un pianto per le azzurre impegnate nella giornata del WTA di Istanbul. La faccina felice è per Jasmine Paolini, che ha staccato il pass per il secondo turno battendo Stefanie Voegele al t ...

Internazionali di tennis a Roma 2020. Binaghi polemico: «Che idiozia, senza pubblico». Regione: «Parole gravissime»

Arrivando al Foro Italico, c’è il solito viavai di gente che lavora incessantemente per l’allestimento dei campi e di ciò che li circonda. Quest’anno, però, gli Internazionali BNL d’Italia, al via lun ...

