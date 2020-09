Uomini e donne, inizio tra le polemiche: occhi puntati sulle mascherine in studio: 'Che utilità hanno?' (Di martedì 8 settembre 2020) A Uomini e donne sono comparse alcune strane mascherine trasparenti, delle visiere antisputo che coprono solo la parte inferiore del volto lasciando libero il naso . Inutile dire che alcuni ... Leggi su leggo

nzingaretti : Solidarietà a @ellyesse. Il sessismo è una brutta bestia, come la stupidità degli uomini che insultano e offendono le donne - matteosalvinimi : Il futuro del nostro Paese non può essere il modello Conte, Bonafede, Pd, Renzi e 5Stelle. C’è bisogno di un’Italia… - elenabonetti : Nessuno può separare @TeresaBellanova dalla sua Puglia, è la terra che l'ha resa una donna fiera e tenace. È il suo… - silviaindump : RT @anna_salvaje: WOW!! Meno male che su 22 occasioni per parlare di Eros e Bellezza abbiano chiamato 23 uomini a spiegarceli! Che cazzo n… - anna_salvaje : WOW!! Meno male che su 22 occasioni per parlare di Eros e Bellezza abbiano chiamato 23 uomini a spiegarceli! Che c… -