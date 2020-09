Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 all’11 settembre: la resa dei conti tra Picardi e Poggi (Di martedì 8 settembre 2020) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 7 all’11 settembre 2020. Cosa vedremo nei nuovi episodi su Rai 3 dalle 20.40 circa? Per le famiglie di Niko e Susanna, dopo ciò che è successo nel giorno del loro matrimonio, è tempo di confronti, per quanto duri e complicati… Dopo quanto accaduto il giorno del matrimonio, è tempo di complicati confronti tra le famiglie di Niko e SusannaArticolo completo: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 all’11 settembre: la resa dei conti tra Picardi e Poggi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

blusewillis : RT @ombroman: Ma chi cazzo se lo guarda un posto al sole - Sabrinapi1 : RT @Moonlightshad1: Perfino nel Posto al sole, la fiction di Raitre ha trovato spazio l'esempio di Franco Boschi, ex ragazzo di strada che… - ferrarisergio4 : RT @mariacr28250504: @ferrarisergio4 Buonanotte poeta..... anche il sole ci abbandona e lascia il posto ai sogni. A domani - tostapayne : Comunque quando ho scoperto che quello di 'Un posto al sole'(so che non lo conosce nessuno ma shh) è un set e non s… - dodi_stefano : RT @Moonlightshad1: Perfino nel Posto al sole, la fiction di Raitre ha trovato spazio l'esempio di Franco Boschi, ex ragazzo di strada che… -