Tecnologia made in Naples per la sicurezza nelle scuole. Protom lancia Pass, il totem anti Covid (Di martedì 8 settembre 2020) Una Tecnologia ideata e realizzata a Napoli a supporto della sicurezza delle scuole italiane. Pass, il totem anti-Covid sviluppato da Protom, è stati infatti già installato presso importanti e numerosi plessi scolastici regionali ed extra regionali, tra cui gli Istituti Tecnico Industriali “Galileo Ferraris” di Scampia, “Augusto Righi” di Fuorigrotta, il Liceo Umberto di Napoli, il Liceo Statale “Comenio” (Colli Aminei), il Liceo Giordano Bruno di Arzano, l’Istituto Superiore di Procida, il Liceo “Piedimonte” di Piedimonte Matese, e l’ITI Mazzini Capogrossi di Sulmona in Abruzzo. Dopo lo scoppio dell’epidemia il ritorno a scuola rappresenta la fase ... Leggi su ildenaro

“Costruire il futuro”, mai come in questo periodo di ripartenza questo tema è centrale e necessario e non ha caso è il tema chiave della prossima edizione di Made expo la biennale più rappresentativa ...

RiDE ER16, il monopattino made in Italy che non teme le buche

Scienza e Tecnologia - Una startup italiana prova a farsi strada nel mercato dei monopattini elettrici con un prodotto dalle caratteristiche ideali per il nostro Paese. Ma quando siamo su un monopatti ...

