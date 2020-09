Sui permessi anche i Verdi ci vogliono vedere chiaro (Di martedì 8 settembre 2020) Scattano due interrogazioni al Consiglio di Stato: «Qual è la base legale per le perquisizioni» Leggi su media.tio.ch

fattoquotidiano : Evasione di Johnny lo zingaro, il ministro Bonafede attiva ispettori per accertare l’iter sui permessi concessi all… - Ticinonline : Sui permessi anche i Verdi ci vogliono vedere chiaro #ticino #verdi - GiorgioAntonel1 : RT @JohnHard3: Evasione di Johnny lo zingaro, il ministro Bonafede attiva ispettori per accertare l’iter sui permessi concessi all’ergastol… - Ecatetriformis : RT @JohnHard3: Evasione di Johnny lo zingaro, il ministro Bonafede attiva ispettori per accertare l’iter sui permessi concessi all’ergastol… - ronzidante : RT @JohnHard3: Evasione di Johnny lo zingaro, il ministro Bonafede attiva ispettori per accertare l’iter sui permessi concessi all’ergastol… -