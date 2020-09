Sonic the Hedgehog tornerà con nuovi giochi il prossimo anno (Di martedì 8 settembre 2020) Mario ha festeggiato il suo 35° anniversario quest'anno, ma l'ex mascotte rivale Sonic the Hedgehog sta raggiungendo un altro importante traguardo.Un nuovo annuncio Sega è stato stampato in un documento che delinea il 2021 come un "anno di celebrazione" per tutto ciò che riguarda Sonic the Hedgehog (grazie, Tails Channel).Alle pagine 90 e 91 del documento, si parla del 30° anniversario dell'iconico personaggio. "Un anno di festeggiamenti: nuovi giochi, contenuti digitali, eventi, annunci importanti e un programma di licenze su misura".Leggi altro... Leggi su eurogamer

