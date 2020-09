Scuola, test a campione agli studenti. Milano apripista: ecco come funzionano (Di martedì 8 settembre 2020) Un programma sperimentale di sorveglianza dell’università Statale permetterà di monitorare la diffusione del Covid tra gli alunni milanesi. test (su base volontaria) con due sole gocce di sangue pungendo il dito: la risposta in un’ora Leggi su ilsole24ore

Agenzia_Ansa : Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in Senato: 'Durante l'anno scolastico saranno fatti test sierologici a c… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Scuola, il flop dei test sierologici: li ha fatti solo un docente su quattro [di MICHELE BOCCI] - rtl1025 : ?? 'Che la #scuola inizi senza tutti i #banchi monoposto non è grave, perché inutile la discussione e previsto l’esi… - fisco24_info : Scuola, test a campione agli studenti. Milano apripista: ecco come funzionano: Un programma sperimentale di sorvegl… - donatda : @Agenzia_Ansa I test non saranno.obbligatori quindi è evidentemente una mossa per dare l'idea di preoccuparsi della… -