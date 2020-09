Savoia, ufficiale: Domenico Russo è oplontino (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenico Russo, giovane centrocampista centrale, nasce a San Giorgio a Cremano il 26 Ottobre 2001 e cresce nel settore giovanile del Benevento prima di trasferirsi all’Avellino. La scorsa stagione è stato, infatti, protagonista con la maglia della Berretti biancoverde. Il calciatore arriva con la formula del prestito, in un’operazione che coinvolge anche Manuel Penna, il quale si trasferisce all’U.S. Avellino 1912 a titolo temporaneo. Tale movimento di mercato è finalizzato ad accrescere il valore del proprio roster con un giocatore già pronto e, contestualmente, a far crescere un giovane di proprietà in un settore giovanile di una Società professionistica. Il neo centrocampista oplontino si è espresso così attraverso i canali ufficiali ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Savoia ufficiale Savoia, ufficiale: Domenico Russo è oplontino anteprima24.it Savoia, assist per i tifosi più fedeli: nasce la card per sconti e prelazioni

Si chiama Savoia Fidelity Card ed è lo strumento attraverso il quale i tifosi oplontini potranno manifestare il proprio sostegno al club del patron Mazzamauro e vivere il mondo biancoscudato attravers ...

SSD Brindisi FC:Tesserati tre brav under.Giuliano Maglie, Carlo Zanchi e Nives Ruben.

La SSD Brindisi FC comunica ufficialmente il tesseramento di tre bravi under: Giuliano Maglie, Carlo Zanchi e Nives Ruben. Giuliano Maglie attaccante nato a Brindisi, classe 2001. I primi calci nell’O ...

