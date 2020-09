Roma, Zaniolo cambia i programmi: rimandata l’operazione (Di martedì 8 settembre 2020) Cambio di programma per Nicolò Zaniolo all’indomani del brutto infortunio in Nations League tra Olanda e Italia. Come riporta il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, il classe 1999 della Roma, reduce dalla rottura del crociato del ginocchio sinistro, ha deciso di rinviare l’operazione che era in programma domani mattina alle 09:00 a Villa Stuart. “Si opererà, ma è molto provato, vuole aspettare qualche giorno“, ha scritto sul suo profilo twitter il popolare giornalista dell’emittente. Leggi su sportface

